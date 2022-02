Skupinka tří dospělých a tří dětí od dvou do sedmi let si vyšlápla navzdory výstrahám záchranářů a meteorologů na vycházku po hustě zasněžených hřebenech Krkonoš. Výlet ztratil kouzlo v okamžiku, kdy skupinka ztratila orientaci. Nevěděla, kde je. Nebylo vidět na krok. Kombinace větru, sněhu a mlhy vykonala své. Musela kontaktovat Horskou službu, která je vysvobodila ze svízelné situace.

Dospělí se třemi dětmi se ztratili v Krkonoších, vysvobodila je Horská služba

Na sociálních sítích to výletníci pořádně schytali. Byl to hazard, vydat se v takovém počasí na túru, navíc s malými dětmi. Na horách, o to víc při informacích o sněhové kalamitě a silném větru a ve dnech, kdy Horská služba turistické túry výslovně nedoporučuje, je potřeba vzít rozum do hrsti a chovat se zodpovědně. Nedělní akce sice podle horských záchranářů skončila úsměvem u čaje, takhle dobře to ovšem nemusí vždy dopadnout.