Přitom letošní zima byla sněhově extrémně vydatná. O to víc bolí vlekaře, že nemohli skiareály otevřít. Ze sezony, kdy nesměli pustit lyžaře na krásně zasněžené sjezdovky, se budou dlouho vzpamatovávat. Záplaty z kompenzací díry v rozpočtu nezacelí. Provozovatelům nezbývá než doufat, že příští sezona už bude normální.

S lyžaři na sjezdovkách a vydatnou dávkou sněhu. Je proto dobře, že se dál zabývají rozvojem a projekty, pokud jim to situace umožňuje, kterými zlepší a zatraktivní podmínky pro návštěvníky horských středisek. I když to nebude hned. Do ještě lepšího prostředí se budou lidé o to radši vracet.