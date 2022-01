Obce, do jejichž území stavba dálnice výrazně zasáhne, sice měly proti způsobu výstavby řadu výhrad, přesto se místo odvolání spoléhají na konkrétní jednání s Ředitelství silnic a dálnic. Petr Holubec jako jediný odvolání podal. Pro přípravu stavby dálnice, která se má začít stavět v roce 2024 za 12 miliard korun, to může znamenat velkou komplikaci a zdržení začátku výstavby. ŘSD tuší, že jen kvůli procesním záležitostem hrozí zpoždění půl roku, možná i víc. Proto přistoupilo k očekávanému kroku, začalo okamžitě s Petrem Holubcem jednat o tom, aby odvolání stáhl. Ve hře je hodně.

Zvrátí odvolání proti dálnici? ŘSD se sešlo s majitelem pozemků z Hajnice

Lidé v naštvaných reakcích na zprávu o podaném odvolání a způsobených komplikacích označují majitele pozemků v Hajnici za druhou Ludmilu Havránkovou v připomínce zarputilé farmářky, která blokovala dvacet let dostavbu dálnice do Hradce Králové. Na ŘSD nyní je, aby situace nezašla do takové krajnosti a zabránilo podobné tahanici. Pro smysluplné dokončení výstavby dálničních úseků k polským hranicím je proto prakticky jedinou možností najít společnou cestu k vyřešení problému. Je dobře, že krajská Správa ŘSD neotálí a okamžitě začala s Petrem Holubcem jednat. Dohoda je vždycky možná, řekl Holubec Deníku, když jsme ho požádali o vyjádření ke svému kroku. Snad to tak doopravdy bude.