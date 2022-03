Velkou vlnu solidarity vyvolal také na Trutnovsku. Spontánní pomoc přichází z mnoha stran. Skvělá podpora však musí být účelně vynaložená. Aby lidé dostávali, co opravdu potřebují, nejezdilo se na hranice vyzvedávat uprchlíky naslepo, aby se při poskytnutí ubytování počítalo s tím, že nejde o záležitost na pár dní a týdnů. Lidé utíkající před válkou často ztrácí domovy nebo se nebudou chtít vůbec vrátit do válkou postižené země. S tím je potřeba počítat.

Uprchlíci už stihli v Trutnově porod, město pro ně plánuje komunitní centrum

Správně na to upozornil starosta Trutnova Michal Rosa, když řekl, že válka není povodeň a nejde o akci na 2-3 týdny, ale spíše na měsíce či roky. Každý by měl zvážit, co nabízí a na jak dlouho je ochoten takovou nabídku poskytnout. Uprchlíků bude výrazně přibývat. Zatím spíše přicházeli rodinní příslušníci Ukrajinců, očekává se ovšem nápor těch, kteří žádné zázemí v regionu nemají. Budou přicházet rodiny s dětmi, které budou chodit do škol a školek. Bude důležité, aby nadšení pomoct jim vydrželo i dlouhodobě. Zatím je fantastické.