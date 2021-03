Zajet si ve čtyři hodiny ráno na pumpu pro limonádu a kafe v době nejtvrdšího lockdownu, odejít bez zaplacení, mít s sebou pistoli, v autě dvě kuše, napadnout strážníky, vypálit na ně ze zbraně, ujíždět před státní policií. To není scéna z nové televizní kriminálky nebo akčního filmu, ale „výjimečný“ výkon, který předvedl 28letý zlodějíček ve čtvrtek v noci v Trutnově.

Komentář Jana Brauna. | Foto: Deník

Spící město šokovala událost na čerpací stanici, na které se střílelo. Nejprve po městských strážnících. Jeden z nich skončil se zraněním hlavy, naštěstí lehčím, v nemocnici. Strážníci střelbu opětovali, muž to schytal do hrudníku a ruky. Přesto stihl ještě utéct a ujíždět v autě před policisty. To vše kvůli čtyřem ukradeným limonádám.