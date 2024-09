Ve znamení triumfu hnutí ANO byly volby v Královéhradeckém kraji. Přinesly také totální krach Pirátů, což bude mít výrazný vliv na složení nového vedení kraje. Do krajského zastupitelstva se vrací po čtyřech letech i komunisté. Zklamáním byla velmi nízká volební účast, nejnižší od roku 2004. Lidem se ke krajským volbám moc nechtělo. Hlasovala jen třetina občanů kraje. To je zoufale málo.

Ve srovnání s předchozími krajskými volbami si ANO polepšilo o 12,5 procenta na 34,54. To je pro ně skvělý výsledek. Ze dvanácti navýšilo počet mandátů na osmnáct a drží všechny trumfy ve svých rukách. ANO se tak může poprvé dostat k vládě v kraji. Na voliče nepochybně zapůsobil trend útočící na Fialovu vládu, byť se nejednalo o volby sněmovní a kraj premiér neřídí. ANO tento trik použilo a sklidilo úspěch.

Pozici ANO po letošních krajských volbách výrazně posiluje skutečnost, že jeden ze základních stavebních kamenů dosavadní vládnoucí koalice totálně vyhořel. Piráti přišli o všech sedm mandátů, ve volbách se propadli ze 14 procent v roce 2020 na letošní 4, což nestačí ani na jedno křeslo v krajském zastupitelstvu. To znamená pro Piráty, kteří měli v krajské vládě dva náměstky, drtivou prohru.

Místo nich se naopak vrací do krajského zastupitelstva komunisté reprezentovaní ve volbách křiklavým sloganem Stačilo! Dva mandáty komunistů a tři sdružení SPD, Trikolora, Pro a Svobodní prakticky zavřely dveře vládnoucímu pravicovému koaličnímu uskupení k pokračování v obdobné sestavě.

Buď přijde sňatek z rozumu s vítězem voleb nebo cesta do opozice. Podle prvních povolebních reakcí je nejpravděpodobnější první varianta dvou nejsilnějších subjektů, byť ANO jasně řeklo, že chce pro sebe získat post hejtmana. To by mohlo dohodu komplikovat.

Obyvatele kraje však více než politikaření bude zajímat, jakým způsobem se bude region rozvíjet a co udělá hejtmanství pro své občany ve zdravotnictví, dopravě a dalších důležitých oborech.

Mohlo by vás zajímat: Toto je 45 nových zastupitelů Královéhradeckého kraje. Zde jsou jejich tváře