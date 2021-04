V celém Královéhradeckém kraji bylo v pondělí otestováno přes 27 tisíc osob. Výsledek? V jedenácti případech antigenní test prokázal pozitivitu, vzápětí ji ale ve všech případech vyvrátil kontrolní PCR test. Nikdo tedy ve školách nebyl s pozitivním výsledkem!

To je jistě skvělá zpráva. Na druhou stranu vzbuzuje taková bilance značné pochybnosti. Podezřelé se to zdá i vedení kraje, který požaduje po ministerstvu školství zajištění kvalitnějších a šetrnějších testů do škol.

Přitom odborníci už po výběru dodavatele testů zpochybňovali jejich schopnost odhalit u dětí přítomnost koronaviru a doporučovali výtěry z úst. Vypadá to, že jde o další z řady pokusů a omylů naší vlády. K ochraně zdraví dětí by měla přistupovat maximálně zodpovědně a odborně.