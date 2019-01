Trutnov - Sedmnáct nehod se během víkendu stalo na silnicích trutnovského okresu. Až na výjimky se všechny odehrály bez vážnější újmy na zdraví.

K nejhrozivější bouračce došlo v neděli po desáté večer na silnici z Velké Úpy do Horního Maršova. „Řidič osobního auta Land Rover zřejmě nepřizpůsobil rychlost, a na rozbředlém sněhu v levotočivé zatáčce dostal smyk. Vyjel mimo silnici, prorazil lanová svodidla a sjel do koryta řeky Úpy, kde zůstal ležet převrácený a střechu,“ oznámil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.



Posádka auta měla štěstí, kupodivu přečkala karambol bez vážnějších zranění. Do péče si ji vzala přivolaná záchranka. „Tři osoby byly při nehodě zraněny, všechny se ale dostaly mimo havarované vozidlo samy,“ potvrdila mluvčí hasičů Martin Götzová.



Než se povedlo vůz z řeky vytáhnout, byla silnice dočasně uzavřená a neprůjezdná. Na vyproštění se podílely tři hasičské jednotky - profesionální z Trutnova a dobrovolné z Pece pod Sněžkou a Horního Maršova. „Hasiči museli automobil vyprostit pomocí jeřábu,“ dodala mluvčí Martina Götzová.



Škoda je předběžně odhadnuta na 100 tisíc korun.