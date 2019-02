Vrchlabí – Policie žádá veřejnost o spolupráci při šetření nehody, ke které došlo v úterý 12. června 20 minut před 8 hodinou ranní v Krkonošské ulici na křižovatce ulic Pražská, K. Světlé a Slovanská.

Ilustrační foto - policie | Foto: DENÍK/Tomáš Cerman

Dle dosavadního šetření došlo ke srážce cyklisty s osobním vozidlem. To nemělo dát cyklistovi přednost a pravou boční stranou mělo narazit do levého boku muže na kole. Při srážce mělo dojít k lehkému zranění cyklisty. Řidič zastavil, cyklistu odvezl do zaměstnání a poté z místa, aniž by nehodu oznámil, odjel. Policie pátrá po řidiči vozidla Peugeot Partner nebo Citroen Berlingo, světlé zelenomodré barvy.

Řídit měl muž ve věku zhruba 40 let, se kterým se měla ve vozidle nacházet dívka ve věku asi 15 let. Pravděpodobně se jednalo o otce s dcerou, kterou otec převážel do školy. Z důvodu zjištění totožnosti a zadokumentování přesného nehodového děje, žádá policie každého, kdo by mohl uvést jakoukoli informaci, ať kontaktuje Dopravní inspektorát v Trutnově nebo linku 158.