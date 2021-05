V pondělí ráno došlo na místní komunikaci mezi obcemi Arnultovice a Fořt ke střetu dvou nákladních vozidel.

Bouračka skončila pádem auta do koryta potoku | Foto: PČR

Řidič auta značky Renault ve věku 23 let se plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, kde se bočně střetl se stojícím vozidlem značky VW Transporter. Po střetu najel na pravou krajnici, odkud sjel z prudkého srázu do koryta potoku, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Řidič renaultu byl s lehkým raněním převezen do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl.