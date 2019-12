V pondělí krátce před 15. hodinou vyjížděli policisté k dopravní nehodě tří osobních vozidel na Úpském nábřeží (u kina) v Trutnově.

Nehoda u trutnovského kina | Foto: PČR

Podle prvotních informací se tu řidička vozidla Citroën na kruhovém objezdu neměla plně věnovat řízení a při průjezdu si zřejmě spletla pedály. V tomto důsledku narazila do pravého boku před ní jedoucího vozidla Škoda Fabia a následně zezadu do automobilu VW Touran. Po srážce s vozidly vjela na středový prstenec křižovatky, kde ještě narazila do dopravního značení. Naštěstí se při nehodě nikdo nezranil. Alkohol u řidičů vyloučily dechové zkoušky. Předběžná hmotná škoda je vyčíslena na 93 tisíc korun.