Trutnovští „nehodáři“ v sobotu 6. října řešili celkem devět dopravních nehod. Dvě z nich způsobil alkohol. K nehodám došlo téměř ve stejný čas, ale na jiném místě.

"Po 19. hodině jsme přijali oznámení o nehodě, ke které došlo v obci Nemojov. Opilý řidič s vozidlem Škoda naboural do zaparkované Toyoty. Ke srážce vozidel došlo zřejmě tak, že muž na rovném úseku komunikace usnul, vjel do protisměru a tam narazil do vozidla," popsala policejní mluvčí Šárka Pižlová. S 34letým řidičem zasahující policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 2,57 promile. Předběžná škoda na poškozených autech přesáhla 100 tisíc korun.

U Malých Svatoňovic havarovala čtyřkolka, u nehody zasahoval vrtulník

K druhé nehodě tentokrát čtyřkolky došlo ve Strážkovicích. Dle provedeného šetření k havárii došlo zřejmě tak, že 48letý řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci a tam narazil do okrasného kamene. S ním provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 3,01 promile.

Víkendové nehody na Trutnovsku.Zdroj: Policie ČR

"Oba případy šetří policisté pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidičům hrozí odnětí svobody od šesti měsíců až do tří let," dodala mluvčí.