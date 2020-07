Pod vlivem alkoholu se vyboural v neděli po čtvrté hodině ranní řidič v Horní Olešnici a zničil vůz Subaru Legacy. Muž, který byl pod vlivem alkoholu, nepřizpůsobil rychlost jízdě na mokré vozovce a nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou.

Řidič, který havaroval v Horní Olešnici s vozem Subaru Legacy, byl pod vlivem alkoholu. Dechové zkoušky u něho odhalily 1,37 a 1,45 promile alkoholu. | Foto: Policie ČR

Dostal smyk, po kterém vyjel mimo silnici, kde přední částí auta narazil do stromu a označníku mostu. Po střetu ještě pokračoval v jízdě a narazil do železného svodidla. "Řidič z nehody vyvázl s lehkým zraněním a do péče si ho převzali přivolaní záchranáři. Dechové zkoušky u něho odhalily pozitivní hodnoty 1,37 a 1,45 promile alkoholu," konstatoval policejní mluvčí Lukáš Vincenc.