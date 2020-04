Kolem 1,5 promile alkoholu policisté naměřili cyklistovi, který v sobotu v podvečer v Luční ulici ve Vrchlabí nezvládl kolo a upadl. Při pádu se vážně zranil, takže na místo museli přijet záchranáři a odvézt cyklistu do místní nemocnice.

Do třetice se alkohol podepsal pod dopravní nehodou v Trutnově – Poříčí. V sobotu po 22. hodině tady 20letému řidiči osobního auta údajně vběhla do cesty srna. Auto dostalo smyk, vyjelo ze silnice, obrátilo se na střechu a nakonec ještě narazilo do stromu. Řidič, který při nehodě utrpěl pouze lehké zranění, nadýchal kolem jednoho promile alkoholu. Oběma řidičům hrozí vězení až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Opilý cyklista pak může ve správním řízení dostat pokutu v řádech tisíců korun.