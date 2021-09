Dle dosud zjištěných skutečností došlo na křižovatce silnic I. a III. třídy ke střetu osobního motorového vozidla Škoda se silničním motocyklem Honda, na kterém kromě řidiče cestovala i spolujezdkyně, která byla po střetu a prvotním ošetření letecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.