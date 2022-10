První sobotní nehoda se stala v osm hodin ráno na silnici mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím. Osobní auto v lokalitě Studené koleno narazilo do zdi. Došlo při tom k úniku provozních kapalin na vozovku. Studené koleno leží zhruba v polovině vzdálenosti mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem v Labské soutěsce. Je známé mimo jiné tím, že ve filmu Sněženky a machři tudy vezl autobus studenty na lyžařský výcvik.

Jde o rizikové místo, kde řidiči často bourají. "Studené koleno, tam je to dost profláknuté, možná by stačilo dát 50, samozřejmě hodně přemýšlet. Paní přeju aby byla v pořádku a další kilometry bez nehod," zareagoval jeden z diskutujících, kteří komentovali nehodu na sociálních sítích. "Nehody ve Studeném koleni jsou časté. Proto nechápu, že na takto nehodovém místě není křiklavá tabule. Nebo něco, co je dobře vidět. Protože tabule, která tam je teď, není vůbec výrazná," přidal se další.

"Ve Studeném koleni byly nehody vždycky, už od postavení této silnice. Silnice je úžasná, jen to "koleno" se nějak nepovedlo. Ale když se jezdí rozumně…," zazněl další názor. "Mnoho lidí jezdí jako hovada. A stačí jen myslet logicky = listí u potoka v říjnu = je víc, než logické, že tam bude mokro a možná i jíní…tak nepojedu ani 70, ani 60, ale třeba 30. Však ono nic neuteče.. Ještě že neublížila někomu jinému," dodal jiný diskutující.

Osobní auto narazilo v sobotu odpoledne do domu u Zotavovny Přední Labská ve Špindlerově Mlýně.Zdroj: hasiči Špindlerův Mlýn

Druhá sobotní nehoda se stala v sobotu po 16. hodině ve Špindlerově Mlýně. Osobní auto narazilo do domu u Zotavovny Přední Labská, která je rekreačním zařízením pro zaměstnance Vězeňské služby a ministerstva spravedlnosti.