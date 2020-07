V příkopu skončila řidička vozidla Renault, která ve středu dopoledne mezi Černým Dolem a Janskými Lázněmi nedodržela dostatečnou vzdálenost za vozidlem Ford.

Řidička Renaultu havarovala ve středu mezi Černým Dolem a Janskými Lázněmi. | Foto: Policie ČR

To začalo zpomalovat a žena ve snaze zabránit střetu strhla řízení vlevo, narazila do levé části vozidla Ford a do kovového zábradlí silniční propusti. Následně skončila v silničním příkopu.