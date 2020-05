Policisté nedávno během čtyřiadvaceti hodin zaznamenali na území Královéhradeckého kraje hned devět takových případů. Většina z nich se stala během noci a brzkého rána. „Meziroční nárůst počtu dopravních nehod se zvěří dokazuje, že divoké zvěři se v posledních letech u nás opravdu daří,“ říká k tématu Lucie Konečná z krajského ředitelství policie. „Většina nehod se odehrála v brzkých ranních nebo pozdních večerních hodinách, a to nejen na silnicích III. třídy, kde by řidič možná očekával přítomnost lesní zvěře, ale i na silnicích I. a II. třídy. Taková nehoda může mít tragické následky.“

Nejvíc nehody bylo na Trutnovsku

Po jedné dopravní nehodě řešili policisté na Hradecku, Jičínsku a Rychnovsku. Dvě dopravní nehody evidovali na Náchodsku a pomyslné prvenství drží řidiči na Trutnovsku, kde došlo ke čtyřem dopravním nehodám způsobeným srážkou se zvěří.

Jak se chovat na silnici?

„Policisté radí hlavně nestrhávat řízení, náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte,“ dodává Lucie Konečná.