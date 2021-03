Zraněná řidička naštěstí zůstala při vědomí a byla schopna si sama zavolat na tísňovou linku. Operátoři ji na pomoc ihned vyslali záchranářskou posádku spolu s lékařem z trutnovské základny a rovněž leteckou záchrannou službu Hradec Králové.

Záchranáři na místě nehody zjistili, že žena při nehodě utrpěla naštěstí pouze lehká zranění, která ji neohrožovala na životě. Přesto bylo nutné ji z vozu rychle vyprostit, protože ji mimo jiné hrozilo také nebezpečné podchlazení. Poté, co byla zajištěna ve speciálních transportních prostředcích, následoval náročný přesun do prudkého svahu k silnici. Tam záchranáři řidičku umístili na palubu vrtulníku a převezli do královéhradecké nemocnice.

"Zraněné ženě přejeme brzké uzdravení. A vy ostatní jezděte opatrně, stále ještě máme zimu a zejména ráno to může klouzat," píše na svém facebookovém profilu královéhradecká záchranná služba.