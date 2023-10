Hodně perné dopoledne měli v úterý dopoledne hasiči v Královéhradeckém kraji. Zasahovali u sedmi dopravních nehod, při jedné z nich bohužel vyhasl jeden lidský život.

Z dopoledních nehod. | Foto: HZS KHK

„Při nehodách došlo k usmrcení jedné osoby a zranění tří osob. Hasiči provádějí vyprošťování osob z vozidel, jímání úniků provozních kapalin a zabezpečování vozidel proti požáru. Buďte na cestách opatrní,“ nabádají na svých stránkách na sociální síti X (dříve twitter).

Tragická nehoda se stala v úterý před 9. hodinou v ulici Čsl. Armády v Trutnově, její obětí byl 75letý řidič vozidla Škoda.

„Dle zjištěných skutečností k havárii osobního vozidla do stromu zřejmě předcházela zdravotní obtíž muže, který zemřel při převozu do nemocnice. Spolujezdkyně byla převezena do trutnovské nemocnice na ošetření. Příčiny a okolnosti této tragické nehody šetří trutnovští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.