O nedělní kolizi na silnici mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabí se rozepsala na Instagramu. "Někteří lidi jsou prostě idioti," postěžovala si Radka Třeštíková. "Moje Volvo mně a mým dětem zachránilo, když ne život, tak zdraví určitě. Někdo to do mě narval a od nehody ujel. Hasičům, policistům a kamarádům, co přijeli pro děti a postarali se o ně, velké děkuju," ocenila na druhé straně pomoc.

Dospělí se třemi dětmi se ztratili v Krkonoších, vysvobodila je Horská služba

"Když to do mě někdo nahulí, tak to zamrzí, ale neřeším, jsou to jenom plechy, víc mě šokovalo, že na silnicích se pohybují nebezpečná individua se zákazem řízení, co to do vás narvou, ujedou od nehody, schovaj svoje nabouraný auto v lese a utečou, to prostě na silnici potkávat nechceš," dodala Třeštíková. Zároveň vyzvala případné svědky, kteří projížděli v neděli kolem 14.40 místem nehody mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím, a měli v autě kameru, aby se jí ozvali.

Spisovatelka Radka Třeštíková informovala na sociální síti o své nehodě v Krkonoších.Zdroj: Instagram Radky Třeštíkové

V neděli dopoledne došlo ve Špindlerově Mlýně ve Svatém Petru na křižovatce u apartmánů Zvon k nehodě autobusu a nákladního vozidla. Dopoledne zasahovali špindlerovští hasiči u domu u restaurace Myslivna, kde se vyvrátil strom a zůstal opřený o budovu. Hasiči ho odstranili pomocí motorových pil.

V neděli odpoledne uvízlo ve sněhové závěji ve směru na Špindlerovu boudu auto, v němž byly i dvě děti, a zablokovalo silnici. Aby toho neměli málo, hasiči cestou k zásahu vyprostili autobus a následně také sněžný skútr, který blokoval průjezd. "Po dobu vyprošťování jsme nabídli účastníkům zázemí v naší cisterně. Po vyproštění všech vozidel jsme ještě asistovali při vytažení dalšího autobusu o několik desítek metrů níže. Zásah probíhal v extrémních povětrnostních podmínkách, za hustého sněžení a nízké viditelnosti," uvedli špindlerovští hasiči.

Zásah hasičů ze Špindlerova Mlýna u uvízlého autobusu.Zdroj: hasiči Špindlerův Mlýn

Nenudili se ani jejich kolegové z Velké Úpy - Pece pod Sněžkou. V pondělí o půl páté vyráželi k nehodě skibusu, kterému hrozil pád do potoka na točně pod sjezdovkou Javor. "Na místě byla kvůli nepříznivému počasí kluzká vozovka a nebylo možné vytažení autobusu naší technikou. Byl proto povolán traktor technických služeb a po zdokumentování nehody policií byl autobus vytažen zpět na cestu," sdělili hasiči z dobrovolné jednotky Velká Úpa - Pec pod Sněžkou.

FOTO: Sněhu je plno, lyžaři zaplnili Pec. Meteorologové varují před kalamitou

V pondělí o půl desáté dopoledne uvízla v Peci pod Sněžkou nedaleko Boudy Máma dodávka v prudkém kopci na svodidlech. Hasiči dodávku vytáhli za pomoci navijáku.

V neděli o půl druhé odpoledne zapadl v Horní Malé Úpě autobus, který se vyhýbal protijedoucímu vozidlu a spadl částečně do příkopu.

Hasiči z jednotky Velká Úpa - Pec pod Sněžkou vytahovali dodávku, která uvízla v prudkém kopci.Zdroj: hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou