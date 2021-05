Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka, která začala po pohřešovaném muži intenzivně pátrat a zjišťovat veškeré relevantní informace od okolních občanů, přičemž krátce na to muže v řece policisté uviděli.

Jeden z policistů si přivolal na pomoc kolemjdoucí a neváhal ihned pro pohřešovaného muže, kterého dělil od Říhova splavu asi 15 m, do řeky skočit. Policista topícího se muže začal okamžitě resuscitovat už u stěny koryta řeky, a to do příjezdu dalších složek IZS, tedy záchranářů a hasičů.

Po vytažení muže z koryta řeky za pomoci hasičů si ho už do své péče poté převzali na místě přítomní záchranáři. Druhý policista na místě asistoval při přistání vrtulníku.

Muže následně z místa zdravotníci letecky transportovali do nemocnice.