K nehodě došlo před 14. hodinou, silnice musela být uzavřena, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Omezení dopravy v místě se předpokládá podle Centra dopravních informací do 16. hodiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.