Pec pod Sněžkou - Dnes krátce po desáté hodině dopoledne došlo na cestě od chaty Javorky na chatu Vébrovku k vážné nehodě. Rozjetý lyžař nestačil zabrzdit a narazil do rolby. Vážně si poranil dolní polovinu těla.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

"K nehodě došlo na komunikaci, která je součástí sjezdovky Javořák v Peci pod Sněžkou. Po cestě právě projížděla rolba, která převáží lyžaře z jedné sjezdovky na druhou a to ve chvíli, kdy kopec sjížděl šedesátiletý muž. Nestačil zabrzdit a narazil do vleku rolby," popsal událost policejní mluvčí Aleš Brendl.



Původně to vypadalo, že si lyžař pouze poranil ruku, ale následně se zjistilo, že ho pás rolby zřejmě zachytil a přejel přes něho. "Muž měl utrpět vážnější zranění na dolní polovině těla, ale přímo na místě komunikoval a podle našich informací měl prohlásit, že za to může sám, jelikož jízdu na lyžích nedobrzdil," doplnil policejní mluvčí.



Jelikož nepříznivé povětrnostní podmínky nedovolily, aby na místo přiletěl vrtulník záchranářů, museli zraněného nejprve převézt na heliport do Trutnova. Odtud ho transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.



Přesnou příčinu nehody a míru zavinění budou policisté i nadále šetřit.



Srážka lyžaře s rolbou je v tuto chvíli nejzávažnější víkendovou nehodou v Královéhradeckém kraji. "Na silnicích byly problémy kvůli počasí a řešili jsme neukázněné řidiče v horských střediscích. Nejednalo se o nic, co by se lišilo od ostatních zimních víkendů," konstatoval Aleš Brendl. K menší nehodě došlo dnes ráno na cestě na Šerlich, kde se střetl prázdný autobus se silničáři. Událost se vyřešila na místě a k žádnému zranění nedošlo.