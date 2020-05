Ve středu vyjížděli policisté ke střetu dvou vozidel na křižovatce ulic Šárka a Janáčkova v Trutnově. Řidička vozidla Peugeot 208 přijíždějící z vedlejší komunikace nedala přednost vozu Suzuki Grand Vitara jedoucímu po hlavní komunikaci. Následně se obě vozidla střetla. "Při nehodě utrpěla lehké zranění spolujezdkyně z vozidla Suzuki a do péče si ji převzali přivolaní záchranáři. Dechové zkoušky u obou řidičů vyšly negativně. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 130 tisíc korun," informoval policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Ke druhé kolizi téhož dne mířili policisté do obce Nový Rokytník. Zde se řidička vozidla Škoda Octavia jedoucí po silnici I/37 zřejmě plně nevěnovala řízení. "Při pohledu na tachometr měla přehlédnout vozidlo Škoda Fabia, které před ní odbočovalo vlevo na místní komunikaci do ulice Starorokytnická. Následně narazila do jeho zadní části," uvedl Vincenc.

Řidičku Škody Fabie si s lehkým zraněním převzali k ošetření záchranáři. Také v tomto případě dechové zkoušky u obou řidiček vyloučily ovlivnění alkoholem. Celková škoda je vyčíslena na 230 tisíc korun.