Během úterního odpoledne došlo na křižovatce silnice I. třídy č. 37 se silnicí III. třídy, mezi obcemi Výšinka a Kocbeře, k dopravní nehodě.

Dopravní nehoda mezi obcemi Výšinka a Kocbeře | Foto: PČR

Třiatřicetiletý řidič vozidla značky Ford zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a po průjezdu nepřehledné zatáčky zezadu narazil do osobního automobilu značky Subaru. Následně bylo subaru vlivem nárazu odhozeno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím vozidlem značky Škoda. Řidiče fordu si do své péče převzali lékaři. Přítomnost alkoholu u řidičů vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 650 tisíc korun.