K poškození zaparkovaného vozidla Volkswagen Transporter došlo v úterý dopoledne v Horské ulici ve Svobodě nad Úpou.

Jak se ukázalo, viníkem byl řidič Fiatu Panda. Zřejmě nedodržel dostatečný odstup a narazil do boku zaparkovaného vozu. Poté ovšem z místa ujel a nehodu neohlásil. Policisté řidiče vypátrali. Zkouška na alkohol dopadla negativně a škoda je 65 tisíc korun. Nehodu šetří dopravní policisté. Viníkovi, který ujel od nehody, hrozí pokuta do pěti tisíc korun a připsání sedmi bodů v rámci bodového hodnocení řidičů. Zákon říká, že pokud by byl stejný přestupek spáchán vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích, udělí se ještě zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.