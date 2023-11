Ve středu krátce po půl páté odpoledne došlo na silnici II. třídy v katastru obce Verdek ke střetu osobního vozidla značky Subaru Legacy s nákladní soupravou tahače značky Volvo s návěsem Kraker.

Z místa nehody | Foto: Policie ČR

K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 19letá řidička osobáku při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky dostala smyk, vyjela do protisměru, kde čelně narazila do protijedoucího nákladního vozidla a poté do oplocení domu. Nákladní auto skončilo mimo vozovku v náletových dřevinách. Řidička s vážným zraněním byla letecky transportována do nemocnice. Nikdo jiný se nezranil. U 65letého řidiče byl alkohol dechovou zkouškou vyloučen na místě, u ženy zkouška z důvodu zranění nemohla být provedena.

Policisté na vozidlech odhadli škodu na necelých 300 tisíc korun. Silnice byla více než dvě hodiny zcela uzavřena. Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření trutnovských policistů.