Krátce na to okolo projížděla hlídka policistů, která však ve vozidle ani v jeho blízkém okolí nikoho nenalezla. Z evidencí zjistili majitelku vozidla a vydali se do místa jejího bydliště vzdáleného necelých 10km, kde 26letou řidičku zastihli. Podrobili ji dechové zkoušce, která ukázala výsledek téměř 1 promile. Zda žena požila alkohol před nebo po jízdě ukáže až rozbor krve.

Prvotním šetřením je pravděpodobné, že řidička při projíždění prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala na mokré vozovce smyk, přejela do protisměru a vyjela mimo silnici, kde narazila do směrového sloupku a poté do vzrostlého stromu. Z místa nehody společně s o 4 roky starší spolujezdkyní odešla, aniž by nehodu oznámila. Žádné zranění nebylo hlášeno, technická závada, jako příčina nehody nebyla na místě zjištěna. Škoda na autě byla odhadnuta na 40 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření dopravních policistů.