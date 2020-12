Vážným zraněním jedné osoby skončila dopravní nehoda, která se stala v úterý v 11 hodin na silnici mezi Trutnovem a Starým Rokytníkem.

Na silnici mezi Trutnovem a Starým Rokytníkem narazilo auto do stromu. | Foto: HZS Královehradeckého kraje

Auto vyjelo mimo silnici a narazilo do stromu. Jeden člověk musel být na místě resuscitován, následně byl přenesen do vrtulníku letecké záchranné služby a transportován do zdravotnického zařízení.