Ženu, která byla naštěstí zcela bez jakéhokoliv poranění, se poté podařilo bez problémů dostat dolů. „Naši členové se kromě záchrany paraglidistky pustili také do vyproštění jejího padáku. Ten byl v korunách obou stromů velice zamotaný. Přesto se jim nakonec podařilo jej vyprostit a bez poškození předat majitelce,“ doplnil Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše s tím, že nezraněnou ženu nebylo nutné nikam transportovat, a proto vzápětí záchrannou akci členové HS ukončili.

Horští záchranáři po příjezdu na místo zjistili, že žena byla asi deset metrů nad zemí zavěšena mezi dvěma stromy. „Přístup k ní byl velice obtížný a vypadalo to, že její evakuace bude značně náročná. Proto jsme povolali další posily z naší stanice v Peci pod Sněžkou. Pak jsme pomocí lanové techniky zahájili výstup k uvízlé ženě a její zajištění před transportem na zem,“ popsal záchrannou akci Filip Bejdák.

Jedenatřicetiletá paraglidistka v pátek odpoledne zřejmě nezvládla let pod Černou horou a spadla do korun stromů na hustě zalesněném svahu.

