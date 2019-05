V sedm hodin se na záchranáře obrátili dva turisté s žádostí o pomoc v terénu. „Sdělili, že při sestupování od Luční boudy k boudě U bílého Labe došlo k vyčerpání mladé dívky. Terén je zde náročný, takže už nebyla schopná dále pokračovat v túře a její přítel by sám transport zcela jistě nezvládl,“ uvedl k okolnostem večerní akce zasahující člen Horské služby Krkonoše Tomáš Novák.

Díky odeslání polohy z aplikace Záchranka měli záchranáři z Pece pod Sněžkou přesnou polohu dvojice. „Vzhledem k tomu, že šlo o lokalitu, která je pro terénní automobil nepřístupná a z velké části stále ještě pokryta sněhem, vyrazili jsme na terénní čtyřkolce s pásy. Dojeli jsme tak na hřeben Luční hory a dál museli pokračovat sjezdem na skialpinistických lyžích s veškerým potřebným vybavením pro provedení zásahu,“ popsal nelehkou cestu k uvízlým turistům Tomáš Novák s tím, že na pomoc vyrazila také skupina HS ze Špindlerova Mlýna.

Po nalezení a zajištění tepelného komfortu byla mladá žena uložena do svozného prostředku Akia člunu a transportována směrem do Špindlerova Mlýna. „Transport komplikoval stav sněhové pokrývky. Vzhledem k jarnímu počasí už místy sníh nebyl a záchranáři museli několikrát sundat lyže a ženu ve svozném prostředku přenášet přes suťová pole stovky metrů. Ve 21.30 byla pak vyčerpaná dívka předána do péče kamarádům,“ doplnil Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše..