"Devětadvacetiletý řidič s vozidlem Ford Focus jel ve směru ze Žďáru do Karlova, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku a narazil levým bokem vozu do vzrostlého stromu. Při této havárii řidič utrpěl těžké zranění, se kterým byl z místa letecky transportován do nemocnice v Hradci Králové," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.