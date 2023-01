Řidička v Semilech narazila do květináče, byla pod vlivem alkoholu

Nehoda, při které narazilo auto do betonového květináče, se v Semilech stala 1. ledna, krátce před půl desátou večer. Řidička s vozem Škoda Fabia jela na Nový rok po silnici ve směru od centra město do Bořkova, v přímém, rovném úseku vjela v prostoru křižovatky mimo vozovku a narazila do betonového květináče.

Řidička pod vlivem alkoholu narazila do betonového květináče. | Foto: Policie ČR