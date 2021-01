Řidička, která s vozidlem spadla do náhonu vodní elektrárny, na místě nehody zemřela. Jak informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová, tragická dopravní nehoda se stala v sobotu v 21 hodin v katastru obce Benešov u Semil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Řidička s vozidlem Citroen Berlingo jela po silnici druhé třídy ve směru od Semil do Jilemnice, kde při průjezdu levotočivé zatáčky vyjela z dosud nezjištěných příčin na pravou krajnici, narazila do ocelového svodidla a s vozem spadla pod úroveň vozovky. Tam ještě poškodila oplocení vodního náhonu vodní elektrárny a následně do tohoto náhonu s vozidlem spadla.