K dopravní nehodě došlo pravděpodobně tím způsobem, že 34letý řidič vozidla Volkswagen Caddy jedoucí od „Korsiky“ dolů přejel do protisměru a tam se čelně střetl s černým Tiguanem. U obou řidičů bylo požití alkoholu před jízdou vyloučeno provedením dechové zkoušky. Řidič, který je zřejmě viníkem nehody policistům uvedl, že se mu udělalo za jízdy nevolno, a proto přejel do druhého pruhu. On i jeho spolujezdkyně byli převezeni s lehkým zraněním do místní nemocnice k ošetření. Odhadnutá škoda na vozidlech byla vyčíslena na 240 tisíc korun.