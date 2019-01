Východní Čechy – V posledních týdnech se na silnicích regionu zvýšil počet dopravních nehod cyklistů, které skončily tragicky nebo těžkým zraněním.

Z místa nehody u Jičína. | Foto: Policie ČR Jičín

Je mezi nimi zahrnuta i pondělní událost u Jičína. Řidička osobního vozidla Škoda Felicia tam z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru, kde se střetla s projíždějícím cyklistou. Automobil poté narazil do stromu. Pětapadesátiletý kolař utrpěl při nehodě těžká zranění a byl letecky přepraven do královéhradecké fakultní nemocnice.

Hned tři nehody, jejichž následkem byli dva usmrcení a dva těžce zranění cyklisté, se staly v sobotu.

Uvedený den v podvečer jeli na místní komunikaci Králíky – Červená Voda na Orlickoústecku dva mladíci na jednom kole. Vjeli na železniční přejezd, kde je srazil projíždějící vlak. Sedmnáctiletý cyklista svým zraněním na místě podlehl, o dva roky mladší „spolujezdec“ utrpěl vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do nemocnice.

Nejvyšší daň – lidský život – zaplatil v sobotu za svou nerozvážnost čtyřicetiletý muž z Hradce Králové. V Deštném v Orlických horách sjížděl na kole místní komunikaci od Šerlišského mlýna. Nepřizpůsobil však svou rychlost stavu a povaze vozovky, vjel do jednoho z výtluků a spadl na zem. Přitom narazil do kovového zábradlí, což bylo pro něho osudné.

Rovněž v sobotu se v Litomyšli srazil cyklista s osobním automobilem. Těžké zranění si vyžádalo převoz kolaře do nemocnice.

Podle mluvčí orlickoústecké policie Ivety Lehké nejčastěji havarují cyklisté, jejichž věk se pohybuje do osmnácti let, a také senioři. „Cyklisté často zapomínají, že pro ně platí stejná pravidla silničního provozu jako pro řidiče automobilů. Stejně tak musí respektovat dopravní značení,“ řekla.

Připomněla, že nejen mladí, ale i dospělí lidé by si měli chránit hlavu helmou, nosit reflexní materiály a při snížené viditelnosti i svítit. „Cyklista je daleko zranitelnější než plech vozidla. Auto si můžeme pořídit nové, ale život a zdraví už nové nekoupíme,“ dodala policejní mluvčí Iveta Lehká.