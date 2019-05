Žena cestovala ve vozidle Volkswagen Passat černé barvy ve směru Doubravice – Bílá Třemešná. Na přejezdu bez závor došlo k tragickému střetu s vlakem, který jel od Staré Paky na Dvůr Králové. Ačkoliv strojvedoucí použil rychlobrzdu, nárazu již nemohl zabránit. Vlak táhl vozidlo ještě zhruba 100 metrů po kolejích, poté skončilo naprosto zdemolované na několik kusů v lese. Žena zraněním podlehla. Cestující z rychlíku přepravila z místa nehody náhradní autobusová doprava.

Podle zkoušky, provedené bezprostředně po tragické nehodě, světelná a zvuková signalizace na železničním přejezdu fungovaly. Na místě střetu nebyly patrné žádné stopy po brzdění automobilu. Podle cestujících vlak prý ještě stihl zahoukat, když bylo patrné, že se na koleje řítí auto.

Závory tam kdysi byly

Z vyjádření místních obyvatel, kteří žijí v blízkosti železničního přejezdu v Bílé Třemešné a s nimiž mluvil reportér Deníku, jde o rizikové místo. „Řidiči tudy jezdí hodně v době, kdy svítí červená. Přitom signalizace je zřetelně viditelná a slyšitelná, je tady asi pět let umístěná nová. Je vždycky slyšet snad minutu opravdu silně. Ale někteří šoféři si nedají pomoct, jezdí jako blázni a riskují. Už několikrát se stalo, že vlak houkal, protože se objevilo auto na kolejích,“ popsala situaci jedna z třemešenských občanek, která si nepřála zveřejnit jméno. „Je to už třetí vážná nehoda za několik posledních let. Měli by sem dát znova závory, jako tady byly kdysi, asi před dvaceti lety, a byl by pokoj,“ dodala výstižně.

Auto vyprošťoval z lesa speciál

Drážní hasiči měli spoustu práce s vyprošťováním vozu, který vlak odmrštil do příkopu v lese. Jeho další části lovili v křoví kolem trati. Aby mohli zbytky černého Volkswagenu Passat vyzvednout na korbu odtahovky, použili těžkou techniku s moderním vyprošťovacím speciálem Scania.

Během vyšetřování a odstraňování následků tragické události, k níž došlo krátce před osmou hodinou ráno, umožnili vyšetřovatelé pouze na krátký okamžik průjezd dvou poledních vlaků. Železniční doprava zůstávala na dlouho zablokovaná, stejně jako automobilová ve směru z Bílé Třemešné na Hořice. Rozjela se znovu až po 15. hodině, kdy vrak auta odvezla odtahová služba. „Škoda na vlaku činí asi 400 000 korun, na osobním automobilu byla odhadnuta na 350 000 korun. Přesné okolnosti nehody šetříme,“ konstatoval trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc.