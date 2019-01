Nejdřív na „pětatřicítce“ u Řídkého poblíž Litomyšle poslední den roku 2010 při nehodě dvou osobních aut zahynuli dva lidé a další tři osoby se zranily. Vozovka byla v místě namrzlá.



Nehoda se stala krátce po třinácté hodině. „Na místo vyjeli profesionální hasiči z Litomyšle,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Jednalo se o téměř čelní srážku vozidel Volkswagen Sharan a Opel Astra. Při nehodě dále došlo k těžkému zranění tří osob z volkswagenu. Do péče si je převzali záchranáři. Dva zraněné převezli do hradecké fakultní nemocnice na traumacentrum, třetího s lehčími zraněními do nemocnice v Litomyšli.



Z vozu Opel Astra při nárazu vypadla spolujezdkyně, která na místě zemřela. „Řidič zůstal mrtvý zaklíněn ve voze,“ dodala Vendula Horáková. Hasiči vyprostili bezvládné tělo řidiče ze zdemolovaného vozidla. Mladým lidem z opelu bylo kolem dvaceti let.



Osudná ledovka



Příčinu tragické nehody vyšetřují nadále policisté. „Řidič Opelu Astra jel od Litomyšle, druhé vozidlo ve směru od Vysokého Mýta. Příčina nehody je v šetření,“ sdělila mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová. Silnice byla několik hodin uzavřena. Policisté odkláněli dopravu přes okolní obce.



Podle mluvčí záchranné služby Heleny Škuligové byla vozovka zřejmě namrzlá. Ještě před touto tragickou nehodou záchranáři vyjížděli k havárii u Vysokého Mýta, kde se srazila dvě osobní auta. Nehoda si naštěstí vyžádala jen dvě lehká zranění.



Další tragédie se pak stala na Nový rok večer, tentokrát na Jičínsku. Pětatřicetiletý řidič narazil večer u obce Veliš do stromu a na místě zemřel. Ve vozidle Škoda Octavia cestoval sám. Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy zledovatělé vozovce. „Dostal smyk, vyjel do příkopu a narazil do stromu,“ uvedl operační důstojník jičínské policie.



Tachometr auta se po nárazu údajně zasekl na 90 kilometrech v hodině. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje. Zkoumat bude i to, zda řidič před jízdou nepožil alkohol.



Jinak byl pro východočeské záchranáře přelom roku celkem klidný. Královéhradečtí krajští hasiči o silvestrovské noci zasahovali u šesti drobných požárů. Žádné jiné větší problémy či úrazy neřešila policie ani zdravotničtí záchranáři.



Muži zákona sice o silvestrovské noci řešili několik desítek oznámení, většinou však šlo jen o drobnější přestupky proti občanskému soužití, rvačky či výtržnosti.



Pardubičtí krajští hasiči řešili první událost na Nový rok až před druhou hodinou ráno. „Litomyšlští hasiči vyjížděli do Osíku, kde došlo k požáru plastového kontejneru,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.



V osm ráno pak spěchali k Dolní Čermné k automobilu převrácenému na střechu. Tato nehoda se naštěstí obešla bez vážnějšího zranění.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU