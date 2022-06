Z dosud zjištěných informací se 66letá řidička zřejmě plně nevěnovala řízení, přejela do protisměru, následně mimo komunikaci, kde nejdříve narazila do značky a poté do betonového sloupu elektrického vedení. S vozidlem se následně přetočila přes levý bok na střechu. Řidičku si do své péče převzali lékaři a převezli ji do nemocnice. Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní.