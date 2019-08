Drama se šťastným koncem se odehrálo ve středu na jednom z písníků na Královéhradecku. Krátce po sedmé hodině večer došlo ke zmizení tříletého dítěte. O chvíli později bylo nalezeno ve vodě bez známek života.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Přítomní svědci se okamžitě spojili s tísňovou linkou 155 a podle jejích telefonických rad ihned zahájili laickou resuscitaci. Mezitím dorazil na místo nejbližší vyškolený first responder, přivolaný prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Ten pomáhal s resuscitací až do příletu vrtulníku královéhradecké LZS spolu s posádkou rychlé lékařské pomoci ze základny v Novém Bydžově a příjezdu sanitky. Profesionální zdravotničtí záchranáři ihned převzali malého pacienta do své péče a po několika minutách rozšířené resuscitace se jim podařilo obnovit jeho spontánní srdeční aktivitu.