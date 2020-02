/FOTOGALERIE/ Hned tři vozy najednou poničily popadané stromy v Trutnově Poříčí, když se nad lokalitou přehnala po poledni Sabina.

Stromy v Trutnově - Poříčí spadly na tři auta. | Foto: Filip Mudra

"Seděl jsem zrovna nedaleko naší truhlářské dílny v restauraci na obědě a koukám z okna, jak se ženou černé mraky. Nikdy jsem to předtím neudělal, ale řekl jsem si, že radši přeparkuju svá auta. Stihl jsem přeparkovat jen jedno, protože od druhého jsem u sebe zrovna neměl klíče. Vrátil jsem se do hospody, to už venku všechno lítalo, a za pár minut říká hostinský - Ježiš, kluci, vám spadly stromy na auta. Moje loni koupené auto a ještě dva vozy kolegů byly pod spadlými smrky. Koukal jsem na to jak na zjevení," řekl Deníku truhlář Filip.