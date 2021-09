Jak přesně k nehodě došlo, zatím není zřejmé. Člověka, kterého rychlík srazil, si podle hasičů převzali do péče zdravotničtí záchranáři. Rozsah jeho zranění není znám. Provoz na trati se podařilo železničářům obnovit krátce po 12. hodině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.