Na silnici č. 295 v katastru Dolní Branné nedaleko hranice krajů zasahovali v sobotu ráno profesionální hasiči z Vrchlabí a profesionální jednotky ze stanic Jilemnice a Semily u dopravní nehody dvou osobních vozidel. Dva lidé byli zraněni, jeden z pacientů musel být transportován vrtulníkem LZS. Komunikace byla během provádění záchranných a likvidačních prací uzavřena. Postupně byl zprůjezdněn jeden jízdní pruh, vozidla byla poté naložena na odtah a jednotky se postaraly o úklid a odstranění následků nehody.

Odpoledne profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Hostinné zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel na silnici č. 16 mezi Chotěvicemi a Pilníkovem. Při nehodě došlo k zaklínění osoby, musela být z havarovaného vozidla vyproštěna pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Celkem došlo při nehodě ke zranění tří lidí, postarali se o ně zdravotničtí záchranáři. Komunikace byla po dobu záchranných a likvidačních prací nejprve uzavřena, poté byl provoz částečně obnoven. Hasiči zajistili místo nehody, odpojili u havarovaných aut akumulátory. Po došetření nehody pomohli s naložením vozidel na odtah a provedli úklid vozovky.

Hasiči ze tří jednotek požární ochrany vyjeli v sobotu večer k ohlášenému požáru sazí v komíně v objektu hotelu ve Strážném. Průzkumem jednotky zjistily, že došlo k zahoření v komínovém tělese, mimo něj se požár nerozšířil. Hasiči provedli sražení sazí a vyčištění komína, událost se obešla beze škody. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Vrchlabí a JSDH Horní Lánov a Špindlerův Mlýn.

U dopravní nehody osobního automobilu, který skončil mimo komunikaci, zasahovali v neděli ráno na silnici č. 37 v katastru Trutnov - Bojiště místní profesionální hasiči a JSDH Hajnice. Automobil narazil do stromu, jeden člověk byl zraněn, do péče si jej převzala ZZS. Hasiči zajistili místo nehody, následně vyprostili vozidlo, aniž by došlo k úniku provozních kapalin.

Zajímavost: Na Úpském nábřeží (proti vlakovému nádraží) zasahovali v pátek večer profesionální hasiči z Trutnova, havaroval zde osobní automobil, který skončil částečně v řece. Jednu osobu si převzali do péče zdravotničtí záchranáři. Hasiči zajistili místo události, zkontrolovali, zda nedošlo k úniku provozních kapalin do řeky a následně vozidlo vyprostili zpět na břeh.