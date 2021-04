S nejvyšší hodnotou - téměř 3,4 promile alkoholu v dechu, způsobil nehodu v Borohrádku na Rychnovsku 57letý řidič vozidla značky BMW. Muž na účelové komunikaci narazil do zaparkovaného nákladního vozidla, poté přejel silnici 1/36, vyjel mimo silnici, odkud se snažil vyjet zpět, přitom však narazil do sloupu elektrického vedení. Policisté škodu odhadli na 41 tisíc korun.

K další nehodě pod vlivem alkoholu došlo krátce před 13. hodinou na parkovišti u jednoho z obchodních domů v Náchodě. Při couvání 63letá řidička s vozidlem Renault Thalia narazila do zaparkovaného vozidla Škoda Superb a z místa odjela, aniž by učinila opatření daná jí zákonem. Policisté ji vypátrali o 1,5 hodiny později v Olešnici u Červeného Kostelce, kde z důvodu spálené spojky, musela zastavit. Policisté ženě naměřili téměř 1,8 promile alkoholu v dechu a na vozidlech odhadli škodu na 11 tisíc korun.

Řidiči i řidičce, kteří oba vyvázli bez zranění, policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Oba čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jim hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

Nehodu v přestupkové rovině pravděpodobně způsobil 70letý řidič osobního vozidla značky Škoda Fabia s 0,6 promile alkoholu v dechu ve Dvoře Králové nad Labem, kde v ulici Borovičky při odbočování vlevo nedal přednost protijdoucím chodcům a do jednoho z nich narazil. Chodec, u kterého byl alkohol vyloučen, byl s lehkým zranění převezen do nemocnice.

S pozitivním testem na přítomnost THC havaroval 41letý řidič v katastru obce Žďár nad Orlicí v 6 hodin ráno. Při výjezdu z pravotočivé zatáčky vyjel s vozidlem vpravo mimo vozovku, kde narazil do stromu. Jeho vozidlo Ford Tranzit se po nárazu převrátilo na bok. Muž utrpěl lehké zranění, s kterým byl převezen do nemocnice na ošetření. Policisté u vozidla kvůli závadám zadrželi osvědčení o registraci. Škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun.

Dvě poslední nehody způsobili cyklisté. První nehodu pravděpodobně způsobila 16letá cyklistka jedoucí po chodníku krátce po 22. hodině v Choustníkově Hradišti, kde narazila do 20letého bruslaře. Oba byli převezeni do nemocnice. Slečna nadýchala 1 promile, jela bez osvětlení a bez přilby. Ke druhé došlo půl hodiny po půlnoci (21.4.) v obci Lično, kde 21letý cyklista upadl na vozovku a způsobil si zranění, s kterým byl převezen do nemocnice. Jeho dechová zkouška byla pozitivní a to téměř 1,7 promile alkoholu.

U všech nehod je přesná příčina předmětem dalšího šetření.