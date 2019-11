Ve středu 27. listopadu vyjížděli dopravní policisté k havárii osobního vozidla zn. Škoda, která se stala krátce před půl devátou ráno.

Nehoda u Studence | Foto: PČR

Podle prvotního šetření řidič jedoucí mezi obcemi Studenec a Vrchlabí zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré vozovce. Při průjezdu levotočivou zatáčkou následně dostal smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Zde narazil do dopravního značení a pravým bokem do stromu. V důsledku nehody řidič utrpěl lehké zranění a do péče si ho převzali přivolaní záchranáři. Dechová zkouška u něho dopadla negativně. Předběžná škoda je vyčíslena na 105 tisíc korun.