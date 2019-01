Trutnov - Nikoliv kluzká silnice, ale alkohol byl příčinou bouračky, která se stala zhruba hodinu po silvestrovské půlnoci v Horním Starém Městě. Podle policistů totiž šofér felicie nadýchal téměř dvě promile.

Incident se odehrál v Horské ulici. "Řidič Škody Felicia zřejmě v důsledku ovlivnění alkoholem vyjel na rovném úseku do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucí Škodou Octavia. Po nehodě však nezastavil a pokračoval dál. Následně asi po jednom kilometru havaroval, když pravděpodobně nezvládl řízení při předjíždění jiného automobilu a v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku, kde narazil do dopravní značky a poté ještě do stromu," oznámil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.



Provedená dechová zkouška na místě prokázala u řidiče 1,92 promile alkoholu v dechu. "Policisté rovněž zjistili, že má na vozidle propadlou technickou kontrolu a při jízdě nejspíš nebyl připoután," dodal Lukáš Vincenc. Při nehodě naštěstí nikdo neutrpěl žádné zranění. Hmotná škoda je předběžně odhadnuta na částku 46 tisíc korun. Celou událost nyní šetří dopravní policisté.

Trutnovská nehoda nebyla jedinou, kde na začátku nového roku sehrál svou roli alkohol. Ve Špindlerově Mlýně a v Trutnově chytili policisté za volantem hned devět opilců. "Provedené dechové zkoušky u nich prokázaly pozitivní hodnoty do hranice jedné promile. Každému z řidičů nyní hrozí pokuta a zákaz řízení za přestupek v dopravě," upřesnil policejní mluvčí.



U dalšího provinilce policisté naměřili 1,48 promile alkoholu v dechu. "Bude se zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz řízení," uvedl Lukáš Vincenc.



Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se měl dopustit také motorista ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ho zastavili ve vozidle Peugeot krátce po půlnoci z úterka na středu a zjistili, že má vysloven zákaz řízení. "Provedený test na drogy u něho navíc prokázal přítomnost zakázaných návykových látek. V případě uznání viny a odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení," dodal policejní mmluvčí Lukáš Vincenc.