Lékař - lékařka absolvent na ARO Nabízíme: - pracovní poměr na dobu neurčitou, - plný pracovní úvazek, - nástupní hrubou mzdu 55 000 Kč, - možnost bydlení ve služebním bytě po zkušební době s dotací, - zajímavý nástupní bonus (stabilizační odměnu) ve výši 200 000 Kč, - práci na akreditovaném pracovišti, - rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností, - řadu zaměstnaneckých výhod a benefitů: týden dovolené navíc, výhodné a chutné závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění ve výši až 7 200 Kč ročně, benefitní kartu s kreditem až 4 000 Kč ročně, bezplatný přístup do on-line knihovny Bookport.cz (sekce odborné literatury i beletrie), příspěvek na kulturní, sportovní, zájmové (včetně vzdělávacích) a společenské akce do výše 4 000 Kč za rok, 1× ročně příspěvek na rekreaci z katalogu CK ve výši 3 000 Kč pro zaměstnance a 1 000 Kč pro rodinného příslušníka, příspěvek na tábory, soustředění či kroužky pro děti zaměstnanců ve výši 4 000 Kč za rok na jedno nezaopatřené dítě, zvýhodněné nákupy v nemocniční lékárně, doplňky stravy na podporu imunity, finanční bonus za očkování proti chřipce a covidu-19, dovolenou za zvýhodněnou cenu od partnerů nemocnice, společné volnočasové aktivity, - úhradu veškerých nákladů specializačního vzdělávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho průběhu, - opakovanou úhradu dvouletého předplatného pro přístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro lékařskou praxi po celou dobu specializačního vzdělávání, - spolehlivý a přátelský kolektiv, - příjemné pracovní prostředí v nemocnici v podhůří Krkonoš, - život i práci v malebném městě se silným geniem loci, s bohatými možnostmi kulturního i sportovního vyžití. 55 000 Kč

Detail nabízené práce