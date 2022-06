Policejní hlídka se za ním okamžitě vydala a výstražnými světly ho vyzývala k zastavení. Řidič však na výzvu nereagoval a snažil se jí ujet. Z ulice Horské zabočil do Lomené, kde nezvládl řízení, vyjel do protisměru, kde narazil do domu a svislé dopravní značky, popojel dalších cca 50 metrů a až posléze zastavil.