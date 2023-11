Všechny složky záchranného integrovaného systému zasahovaly ve středu 8. listopadu před 17. hodinou u vážné dopravní nehody osobního a nákladního auta na silnici č. 299 u Dvora Králové nad Labem, části Verdek.

Na silnici č. 299 u Dvora Králové nad Labem, části Verdek zasahovaly složky IZS u vážné dopravní nehody osobního a nákladního vozidla. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

"Obě auta skončila po střetu mimo komunikaci, v osobním autě zůstala navíc zaklíněna zraněná osoba. Hasiči ji pomocí hydraulického zařízení vyprostili ven a předali do péče záchranářů. Dále byla osoba transportována do vrtulníku LZS, který ji převezl do nemocnice," informovali královéhradečtí krajští hasiči na sociální síti Facebook.

Jednotky zajišťovaly místo události, zabezpečily také obě havarovaná vozidla a postaraly se o odstranění následků nehody. Komunikace byla plně průjezdná asi po dvou hodinách. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Dvůr Králové nad Labem a JSDH Hajnice a Hostinné.